РИАМО - 11 июн. Концерт ансамбля Bril Family «Путешествие в джаз» пройдет в столичном Доме музыки в понедельник, специальными гостями музыкального вечера станут Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, Андрей Макаревич и Максим Леонидов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На сцене Светлановского зала Московского международного дома музыки 11 июня пройдет концерт ансамбля Bril Family «Путешествие в джаз». Зрители услышат как джазовые хиты, так и лучшие композиции отечественного рок-н-ролла. Их исполнят известные российские саксофонисты Александр и Дмитрий Брили», - говорится в сообщении.

Музыканты сотрудничают со многими артистами. На концертах серии «Bril Brothers представляют» саксофонисты выступали вместе со своими друзьями-единомышленниками Валерием Пономаревым, Мариам Мерабовой, Андреем Макаревичем, Виктором Шендеровичем, Сергеем Жилиным, Алексеем Кузнецовым.

Специальными гостями концерта «Путешествие в джаз» станут Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, Андрей Макаревич, Максим Леонидов. Ведущий музыкального вечера - Эммануил Виторган.