РИАМО - 10 июн. Порядка 12 тысяч гектаров земли выделили на строительство технопарков на территории новой Москвы, сообщил РИАМО в воскресенье сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«Мы в сотрудничестве с девелоперами, с инвесторами, которые имеют на новых территориях достаточно большие земельные участки, договорились, что параллельно со строительством жилья на их участках они будут создавать социальную, дорожную инфраструктуру, а также обязательно будут создавать рабочие места. В том числе путем организации индустриальных парков, технопарков», - сказал Жидкин.

По его словам, с крупными девелоперами, такими как «А101», «Абсолют», «МИЦ», «ПИК» и другими достигнута четкая договоренность, что они на своих участках будут организовывать эти технопарки.

Он добавил, что всего по генеральному плану, который был принят в прошлом году под создание технопарков выделено порядка 12 тысяч гектаров земли. В перспективе до 2025 года количество технопарков может составить около 10-12 единиц, а до 2035 года может быть создано до 20-25 технопарков.

«Перед нашим департаментом стоит задача не столько заниматься строительством жилья на новых территориях, а развивать их комплексно. Одним из направлений комплексного развития является создание новых рабочих мест», - сказал Жидкин.