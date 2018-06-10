РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Житель Подольска пожаловался, что в микрорайоне Силикатная в Подольске территорию школы №22 затопила канализация, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал «Добродел», что территория школы №22 в отвратительном состоянии, канализация вытекает прямо на футбольное поле, везде валяются бутылки и стекла, территория не окошена.

«В ходе развития территории горокруга Щербинка (Новомосковский административный округ Москвы), строительства и ввода новых объектов произошло засорение водопроводной трубы под автодорогой на улице Маяковского в точке ее примыкания к проспекту Юных Ленинцев. В результате засора произошел залив ливневыми водами как территории, прилегающей к проспекту Юных Ленинцев, так и непосредственно территории школы №22, которая находится на проспекте Юных ленинцев, 90», - ответила на жалобу председатель комитета образования администрации городского округа Надежда Фролова.

По ее словам, существующая система ливневой канализации, проходящая вблизи школы №22, повреждена вследствие проводимой застройки и в настоящее время нуждается в восстановлении. Поэтому комитет по образованию направил письмо в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации горокруга Подольск с просьбой инициировать проработку вопроса по восстановлению ливневой канализации совместно с администрацией Новомосковского горокруга.

После жалобы жителя на территории образовательного учреждения проведена уборка мусора, подстрижен кустарник и окошена трава. В зависимости от погодных условий и степени высыхания подтопленных мест работы по благоустройству продолжатся. Директору школы №22 указали на необходимость своевременного проведения работ по уборке мусора, окосу травы, стрижке кустарника.