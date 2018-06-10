РИАМО - 10 июн. Депутат Московской областной думы Игорь Чистюхин будет выдвинут на пост губернатора Подмосковья на предстоящих выборах от регионального отделения партии «Справедливая Россия».

«Президиум 8 июня согласовал мою кандидатуру. На 14 июня у нас назначена областная конференция, на которой произойдет выдвижении кандидата. Действительно, это буду я. Но лишь после того, как конференция примет решение о том, чтобы выдвинуть меня от партии «Справедливая Россия» кандидатом на пост губернатора Московской области», - сказал РИАМО Чистюхин.

Выборы губернатора Московской области пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

В Мособлдуме 9 июня прошла внеочередная конференция Московского областного отделения партии «Единая Россия». В ходе мероприятия делегаты выдвинули кандидатуру Андрея Воробьева на пост главы региона.