РИАМО – 10 июн. Певица и ведущая Ольга Бузова в воскресенье открыла в Москве свой ресторан, она также поблагодарила своих фанатов, которые пришли на открытие, передает РЕН ТВ.

«Российская певица и телеведущая Ольга Бузова не смогла сдержать эмоции, когда увидела, сколько ее верных фанатов пришло на открытие ее ресторана», - говорится в сообщении.

Артистка пробежалась около толпы и упала на колени. Позже она выложила видео, на кадрах которого видно, как огромная толпа ее встречает.

Заведение общепита, получившее название BuzFOOD, расположено на Цветном бульваре, недалеко от заведения рэпера Тимати Black Star Burger.

Певица Ольга Бузова подарила своему пиар‑менеджеру квартиру в центре Москвы>>