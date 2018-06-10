РИАМО – 10 июн. Россельхознадзор принял решение о снятии ограничений с трех белорусских предприятий на поставку молочной продукции, передает Газета.ru.

«Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии подписали «дорожную карту» по процедуре отмены ограничений на поставку белорусских молочных продуктов в Россию», - говорится в сообщении.

Россельхознадзор принял решение о снятии ограничений с трех белорусских предприятий: ООО «Барановичский молочный комбинат», СОАО «Ляховичский молокозавод», Волковысское ОАО «БЕЛЛАКТ». Решение об отмене ограничений вступит в силу 11 июня.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке из Белоруссии.