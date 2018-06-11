РИАМО – 11 июн. График трансфера от платформы «Отдых» Рязанского направления Московской железной дороги (МЖД) до аэропорта «Жуковский» поменяется с понедельника, это произошло в связи с изменением расписания авиарейсов, сообщается на сайте Центральной ППК.

«С 11 июня 2018 года в связи с изменением расписания авиарейсов, выполняемых из аэропорта «Жуковский», изменяется график движения трансфера платформа «Отдых – Аэропорт «Жуковский» – платформа «Отдых»», – говорится в сообщении. Актуальная информация о графике движения трансфера размещена на официальном сайте компании, в разделе «Трансфер в аэропорт Жуковский» (http://www.central-ppk.ru/new/tariffs/info/aero/). Пассажиров просят быть внимательными при планировании маршрутов. Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства.