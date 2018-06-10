РИАМО - 10 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин позвал жителей и гостей столицы принять участие в фестивале «Самоварфест».

«В праздничные дни, 11 и 12 июня, приходите на большое чаепитие. В парке Победы на Поклонной горе пройдет «Самоварфест», - написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил, что на фестивале будут русские умельцы, кухня и ярмарка. А богатырь установит рекорд: поднимет десять человек с самоварами весом с тонну.

Фестиваль «Самоварфест» проводится в Москве второй раз и призван объединить в единое культурное и духовное пространство представителей всех народов России, познакомить посетителей мероприятия с национальными традициями и обычаями народов страны.