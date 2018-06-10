РИАМО – 10 июн. Глава правительства России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем российского актера, режиссера и сценариста Сергея Урсуляка, передает Газета.ru.

Урсуляку исполняется 60 лет. Медведев назвал его человеком большого таланта и творческой энергии.

«Вы как-то сказали, что крайне важно, чтобы люди испытывали острую эмоцию при просмотре фильма, чтобы было по-настоящему жалко, по-настоящему смешно, по-настоящему больно. У Вас это блестяще получается», — заявил Медведев.

Он добавил, что фильмы Урсуляка вызывают у зрителей сильные эмоции.

Сергей Урсуляк окончил актерское отделение театрального училища имени Б. В. Щукина и до 1991 года играл в театре «Сатирикон». В 1993 году окончил Высшие курсы режиссеров и сценаристов. Он снял фильмы "Русский регтайм", "Сочинение ко Днбю Победы", сериалы "Ликвидация", "Исаев", "Жизнь и судьба", Тихий Дон" и другие картины.