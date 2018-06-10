РИАМО - 10 июн. Баскетбольная команда «Химки» вечером в воскресенье сыграет с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ, губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал подмосковным спортсменам победы.

«Сегодня наша команда @khimkibasket будет биться за золотые медали @vtbleague против ПБК ЦСКА. От всей души желаю парням удачи! Все Подмосковье с вами!», - написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.

Накануне «Химки» одержал победу над казанским УНИКСом в полуфинале Единой лиги ВТБ, встреча завершилась со счетом 76:71. Финал «Химки» - ЦСКА состоится в воскресенье на арене ВТБ «Ледовый дворец» в Москве.