РИАМО - 10 июн. Для гостей фестиваля «День России. Московское время» сделали онлайн-путеводитель, который поможет построить маршрут и выбрать мероприятия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Бесплатное приложение для пассажиров «Мосгорпасс» поможет сориентироваться на фестивале «День России. Московское время». С помощью него можно будет выбрать самые интересные события и узнать, на чем доехать до ближайшей площадки», - говорится в сообщении.

На карте отмечены все адреса, где будут проходить концерты, спектакли и другие мероприятия. Скачать электронный помощник можно в App Store и Google Play.

Фестиваль пройдет 11 и 12 июня в «Сокольниках», «Кузьминках», «Царицыне», Измайловском, Бабушкинском и Таганском парках, парке Победы и парке Горького. Посетителей также ждут на площади Революции, Тверской площади, улицах Новый Арбат и Профсоюзной. Запланированы концерты, мастер-классы, выступления творческих коллективов.

Свои программы представят фестиваль-школа современного искусства «Территория», театральный проект «Золотая маска» в городе». Московский театр Олега Табакова покажет постановки по произведениям Чехова и Хармса, а артисты Театра Армена Джигарханяна сыграют в лиричном спектакле по стихотворениям Есенина.