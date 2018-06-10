РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Жительница Подольска пожаловалась, что после ремонта дороги движение на Южном обходе стало однополосным вместо двухполосного, это привело к большим пробкам, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска рассказала, что в горокруге Подольск дорогу «Южный обход» сдали в эксплуатацию с несколькими полосами движения. При движении в сторону области машины двигались в два ряда. В настоящее время на этом участке дороги нанесли дорожную разметку таким образом, что машины должны ехать в одной полосе. При этом в одну полосу переходит движение с трех полос. Стали собираться огромные пробки, особенно в выходные дни. Зато обочина получилась около 3 метров шириной и стала удобной для патрулей ГИБДД. Она попросила вернуть двухполосное движение.

«В связи с тем, что максимальная ширина дорожного полотна ремонтируемого участка дороги с 910 до 1 570 километра составляет 13,7 метров, устройство четырех полос (по две в каждом направлении) в соответствии с ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования» не представляется возможным», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.