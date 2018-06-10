РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 июн. Депутат Московской областной думы Владимир Жук поздравил жителей подмосковного Дзержинского с наступающим Днем России, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Поздравляю вас с Днем России! Для большинства россиян 12 июня – это своеобразный день независимости, и в этом нет серьезной ошибки. Подписание Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, произошедшее более четверти века назад, ознаменовало не только новый этап в государственном устройстве, а стало ключевым изменением в жизни каждого жителя нашей огромной России», - сказал Жук.

Он подчеркнул, что День России напоминает каждому о любви к стране, к ее истории, к богатому культурному наследию. Он добавил, что общая вера в Россию, в ее будущее помогает стране развиваться и поступательно двигаться вперед.

«Каждого из нас, независимо от национальности, возраста и веры, объединяет гордость за страну, желание трудиться на благо страны. Желаю каждой семье мира, добра и благополучия», - заключил Жук.