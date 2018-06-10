РИАМО - 10 июн. Один человек пострадал в результате возгорания в частном доме в деревне подмосковного городского округа Домодедово, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Домодедово, деревня Семивраги, улица Дорожная, дом 22, поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 11:01 в воскресенье.

«В 13:33 - ликвидация пожара. Есть пострадавший», - отмечается в сообщении.

К тушению огня привлекли четыре единицы техники, 15 человек.