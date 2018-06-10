РИАМО - 10 июн. В новой Москве осенью откроется новая поликлиника с женской консультацией, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В деревне Пыхтино осенью откроется новая поликлиника. В ней будет женская консультация, детское и взрослое отделения. Инвестор передаст ее городу», - написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Ранее пресс-службы Мосгосстройнадзора сообщила, что общая площадь пятиэтажного здания поликлиники составляет 7,2 тысячи квадратных метров. Она состоит из трех блоков: детского отделения на 50 посещений в смену, взрослого отделения на 220 посещений в смену, а также женской консультации, рассчитанной на 100 посещений. Все три блока объединены подземным этажом.