РИАМО - 10 июн. Сотни жителей и гостей Москвы пришли в парк «Сокольники» накануне днем, чтобы послушать музыку Военного оркестра Военного университета Минобороны РФ, музыканты исполнили старинные вальсы и марши, сообщается на сайте министерства обороны России.

Выступление военных оркестров в скверах и парках столицы стало традиционным подарком в весенне-летнее время. Концерты проходят в рамках ежегодной программы «Военные оркестры в парках», организатором которой выступает дирекция Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

«Выступление военного оркестра в парке «Сокольники» началось с марша «Радость Победы». Музыканты приготовили много приятных сюрпризов, как для взрослых, так и для детей. Во время выступления были исполнены старинные вальсы, песни военных лет и несомненный фаворит всех концертных программ – песня «Смуглянка», которую зрители всегда принимают с особой теплотой», отмечается в сообщении.

Также в «Сокольниках» прозвучали произведения разных эпох: от «Гусарского марша» и джаза до Фрэнка Синатры и современных хитов, от культовых 1970-х до зажигательных 1990-х. Слушатели вместе с оркестром совершили «Музыкальную прогулку по миру» – попурри из мелодий разных композиторов, в которое вошли произведения легендарных военных капельмейстеров Александра и Бориса Александрова, и Валерия Халилова.

«Всех гостей музыкального марафона в окончании праздника ждал еще один сюрприз – дирижёр пригласил за пульт из числа зрителей маленького мальчика Анатолия и вместе с ним завершил концерт маршем «Прощание славянки», - добавляется в сообщении.

Концертная программа «Военные оркестры в парках» продолжится в следующую субботу, 16 июня: поклонников хорошей музыки в саду «Эрмитаж» будет ждать Центральный военный оркестр Минобороны России. Концерт состоится на Летней эстраде в 17:00.