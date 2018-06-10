РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. В микрорайоне Климовск Подольска завершили работы по ремонту асфальтового покрытия на улице 1-й Цветочный проезд, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера (9 июня - ред.) завершились работы по ремонту асфальтового покрытия на улице 1-й Цветочный проезд», - говорится в сообщении.

Подготовительные работы по ремонту асфальтового покрытия на 1-м Цветочном проезде начали 7 июня.