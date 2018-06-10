РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Торжественное открытие празднования Дня Дубровиц началось в одноименном поселке в воскресенье, мероприятие пройдет на Дворцовой площади усадьбы Голицыных, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

День села Дубровицы отмечают ежегодно во второе воскресенье июня и посвящают его Дню России. В 2018 году отмечают 25-й юбилейный праздник. Он начался со спортивного утра на площадке детско-юношеской школы олимпийского резерва, состоялся турнир по боулингу «Праздничная лига» среди спортклубов Подольска. В Гербовом зале усадьбы Голицыных прошла музыкально-поэтическая программа «Россия в сердце».

«В воскресенье (10 июня - ред.) в Дубровицах стоит хорошая погода, все желающие могут приехать на Дворцовую площадь у усадьбы Голицыных, где прошло торжественное открытие праздника. Здесь уже начала работать ярмарка, летнее кафе, развлекательные площадки для детей и взрослых, аттракционы», - сказал организатор праздника.

По его словам, прошел парад детских колясок, на котором победила семья Поповых, второе место у семьи Долгих, а третье -у Комбаровых. На площадке выступил коллектив «Грезы». Поздравили семьи, у которых в этом году юбилей совместной жизни. Подарки и поздравления получили Тюсковы, Дорожкины, Андреевы и другие пары, стаж которых в браке от 25 до 35 лет.

В 17:00 в культурно-просветительском центре «Дубровицы» начнется концертная программа коллективов местной самодеятельности. В 20:00 можно будет посмотреть танцы на улице и поучаствовать в розыгрыше призов. В 22:00 зрителям покажут огненный сюрприз.