РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. В Подольске на базе пневматического тира «Ловушка» с 18 по 24 июня пройдет общегородской призовой турнир по стрельбе из винтовки для юниоров, участие бесплатное, сообщатся в группе «Тир@кафе «Ловушка» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем мальчишек и девчонок от 12 до 17 лет принять участие в бесплатном призовом турнире по стрельбе из пневматической винтовки. Главный приз турнира - смартфон Samsung-S6 и другие ценные подарки от наших спонсоров. Соревнования проводятся с 18 по 24 июня 2018 года на базе пневматического тира «Ловушка». Каждый желающий может зарегистрироваться в клубе и сразу отстреляться на результат с 12:00 до 00:00», - говорится в сообщении.

Стрельба производится из винтовки МР-512 одним типом пуль. Участнику предоставляется 5 пробных и 10 зачетных выстрелов. Стрельба производится из положения сидя с опорой локтями о стол на дистанцию 10 метров. Подсчет очков производится судьей с последующим внесением результатов в турнирную таблицу. В случае совпадения результатов назначается перестрелка.

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития стрелкового спорта в Подольске, повышения интереса молодежи к стрельбе из пневматического оружия, повышения уровня спортивной подготовки участников соревнований.

Церемония награждения победителей пройдет 25 июня в 16:00 на улице Готвальда, 6В в ТЦ «Ашан» на третьем этаже в Тир@Кафе «Ловушка». Подробности по телефону: 8(985)453-52-18.