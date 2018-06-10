РИАМО - 10 июн. Юные гости фестиваля «День России. Московское время» смогут принять участие в более чем сотне различных мастер-классов, посмотреть шоу гимнастов и детские спектакли, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«На фестивале «День России. Московское время», что пройдет в столичных парках и на городских площадках 11 и 12 июня, организуют большую культурную программу для детей и их родителей. Юных гостей ждут детские спектакли, шоу гимнастов и иллюзионистов, концерты детских музыкальных коллективов и более сотни творческих и кулинарных мастер-классов! Посетить все мероприятия можно совершенно бесплатно», - говорится в сообщении.

К примеру, на сцене площадки в Измайловском парке трогательную постановку о потерявшейся собаке – «Страсти по Каштанке» – представит детский музыкальный театр «Зазеркалье» (Санкт-Петербург). Показы пройдут 11 июня в 13:00 и 12 июня в 17:15. А кукольный спектакль по всеми любимой истории о бременских музыкантах покажут 11 и 12 июня в 14:00.

Незабываемые впечатления малыши получат на выступлениях иллюзионистов и гимнастов в Таганском парке. В программе – шоу появлений и исчезновений, танцевальные номера с элементами спортивной, художественной, акробатической и командной гимнастики. Представления пройдут в 11 и 12 июня с 12:00 до 13:30 и с 16:30 до 18:00.

«На площади Революции для юных гостей подготовили спектакли, концерты и множество мастер-классов. 11 июня в 12:00 на сцену поднимутся талантливые артисты детского вокального ансамбля «Непоседы», а в 15:00 начнется представление детского эстрадного театра «Альт». Огромный заряд вдохновения и позитива подарит один из лучших детских коллективов России «Домисолька», - добавляется в материале.

На этой же площадке откроются три детские мастерские. В одном из шале научат создавать сувениры в духе народных промыслов. Например, 11 июня в 12:00 и 16:00 на мастер-классе по мозаике ведущие научат делать фоторамку из смальты. А 12 июня в 13:00 и 17:00 покажут, как смастерить оригинальное украшение – чокер, расписанный под хохлому.

Необычная кулинарная школа будет работать в третьем шале. Здесь детей научат готовить вкусные и полезные блюда по рецептам разных регионов России. 11 июня они под руководством поваров состряпают треску в березовом соку со сливочным соусом по рецепту из Мурманска, перлотто с говяжьими щечками по ростовскому рецепту, десерт из кубанской моркови с медом и многое другое. А побывав на мастер-классах 12 июня, смогут угостить близких оренбургской солянкой и карельской ухой.

Еще больше веселых кулинарных уроков ждет поварят на Тверской площади. Эта площадка фестиваля посвящена культуре 1920-х, и в местном павильоне «Кухня» юных гостей праздника научат готовить блюда по рецептам столетней давности: например, шанежки картофельные с зеленью разнообразной и коврижку медовую.