РИАМО - 10 июн. Сквер на 1-й Московской улице в подмосковном Серпухове планируют благоустроить, там появятся спортивная зона и детская площадка, сообщается на сайте администрации города.

«В список объектов, где в текущем году будут проводиться благоустроительные работы, включен сквер между 1-й Московской и Ситценабивной улицами. Еще в прошлом году здесь были убраны больные деревья, сухостой», - говорится в сообщении.

В этом году в сквере появятся лавочки для отдыха, детская площадка и спортивная зона, будут смонтированы торшерные светильники. После планируемого переустройства сквер станет одним из излюбленных мест отдыха жителей города.

В 2018 году на территории городского округа Серпухов обретут новый облик 15 мест отдыха (14 скверов и одна пешеходная зона). По двум объектам (Екатерининский сквер и сквер под Соборной горой) работы уже стартовали, еще по 13 ведется подготовка.