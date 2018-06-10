РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июн. Мотоклуб из Балашихи «Белые Вороны» проведет фестиваль «Ворон Фест» с 15 по 17 июня, он пройдет в Старой Купавне рядом с полигоном ФСО, сообщил президент мотоклуба Константин Шевченко.

Мотоклуб «Белые Вороны» был открыт в Балашихе в 2004 году.

«С 15 по 17 июня в Старой Купавне рядом с полигоном ФСО мы проведем большой слет любителей мотоциклов - фестиваль «Ворон Фест». Гостей фестиваля ждет рок-концерт, на который мы пригласили около 20 групп. Также мы подготовили много веселых конкурсов с призами от спонсоров фестиваля», - сказал Шевченко.

Он уточнил, что на фестивале выступят группы «Театр Теней», «Мамульки Бенд», «Раммбенд», «Фан Драйв», «Лирика», «Солнечные Дни» и другие. Также там пройдет финал конкурса «Мото-леди». В нем примут участие шесть девушек. Отборочный этап конкурса провели путем онлайн голосования в группе фестиваля в социальной сети.

На территории фестиваля будут предусмотрены места под установку палаток, туалеты, мусорные баки, парковка, места общепита, дежурство скорой помощи.