РИАМО - 10 июн. Специалисты не зафиксировали серьезных нарушений и происшествий на митинге оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве, сообщил РИАМО в воскресенье руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

Ранее на сайте ГУ МВД России по Москве сообщалось, что порядка 1,7 тысячи человек стали участниками согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве.

«Никаких происшествий во время митинга зафиксировано не было, все прошло в спокойном режиме», - сказал Черников.

Проведение митинга оппозиции на проспекте Академика Сахарова было согласовано властями города, организаторами акции являются экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, правозащитник Лев Пономарев и член ПАРНАСа Михаил Шнейдер. В инициативную группу вошли политики, общественные деятели и писатели, в том числе Ксения Собчак, Ирина Прохорова, Владимир Войнович, Людмила Улицкая.

Согласно инициативе заявителей, основная идея акции — «прекращение произвола силовых структур, уголовных дел за репосты, массовых задержаний активистов и преследования политических оппонентов действующей власти».

В связи с проведением митинга было перекрыто движение по проспекту Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой и сама улица Маши Порываевой с 11:00 до 16:00.