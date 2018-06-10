РИАМО - 10 июн. В Москве на Воробьевых горах стартовал Фестиваль болельщиков FIFA, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Несколько сотен человек собрались на развлекательную программу фестиваля. Безопасность на площадке обеспечивают сотрудники правоохранительных органов. При входе на развлекательную площадку установлены рамки металлоискателя.

На фестивале работает несколько развлекательных площадок, основной из них является сцена перед главным зданием МГУ. Также на фестивале работает магазин официальной продукции FIFA, где посетители могут приобрести товары с символикой чемпионата.

Согласно сообщению пресс-службы FIFA, официальная часть с участием послов Фестиваля болельщиков FIFA Марселя Десайи и Александра Кержакова начнется в 19:00.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».