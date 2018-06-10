РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. В микрорайоне Климовск Подольска на Гривно в лесу между рекой Рожай (Сосновка) и жилым массивом начали вырубать аварийные деревья, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории лесного массива «Сосновка» лесфонд проводит работы по вырубке аварийных деревьев», - говорится в сообщении.

Жители микрорайона Климовск называют реку Рожай Сосновкой потому, что вблизи реки находится смешанный лес с живописными соснами.