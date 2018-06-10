РИАМО — 10 июн. Чемпион Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев проиграл суд промоутеру Ивону Мишелю, передает Газета.ru.

Бетербиев подписал соглашение с Мишелем в 2013 году, а в 2015 продлил его еще на шесть лет.

«По мнению суда, контракт между Бетербиевым и его промоутером будет действителен до 2021 года», - сообщает Boxing Scene.

Россиянин был недоволен политикой промоутерской компанией Мишеля и утверждал, что она не соблюдала условия контракта в плане финансовых выплат и призовых бонусов. При попытке разорвать соглашение Бетербиев основывался на правиле, которое гласит, что контракт между промоутерами и бойцами не может быть заключен на срок свыше двух лет.

Всего на счету российского боксера 12 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.