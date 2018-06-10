РИАМО – 10 июн. Президент Республики Молдова Игорь Додон присвоил российскому певцу Филиппу Киркорову звание народного артиста страны, передает Газета.ru.

Церемония награждения состоялась в воскресенье. Киркоров находится в стране по приглашению Додона для участия в фестивале клубники и меда, проходящем в селе Садова.

«В знак высокого признания особых заслуг в развитии и популяризации музыкального искусства, за существенный вклад в укрепление молдо-российских культурных связей я присвоил почетное звание «Народный артист» <…> Филиппу Киркорову», — говорится в сообщении главы Модлавии.