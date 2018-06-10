РИАМО – 10 июн. Американская компания Netflix решила снять сериал про мошенницу из России, сценаристом станет создатель сериала «Анатомия страсти», передает Газета.ru.

«Shondaland & Netflix приобрели права на статью, в которой подробно рассказывается о том, как Анна Делви обманула людей на сотни тысяч долларов, выдавая себя за немецкую наследницу», — говорится в сообщении.

В сообщении речь идет о статье, рассказывающей историю 27-летней Анны Делви. В 16-летнем возрасте девушка вместе с семьей перебралась из России в Европу. Она представлялась наследницей обеспеченной семьи из Германии, вела светскую жизнь и собиралась открыть центр современного искусства в Нью-Йорке.

Как отмечается в материале, сценарий напишет продюсер Шонда Раймс, создавшая сериалы «Анатомия страсти», «Скандал» и «Частная практика».