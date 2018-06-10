РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. Жители подмосковных Люберец с 11 июня смогут отправлять свои работы на фотоконкурс «Крепкая семья - основа государства», посвященный Дню семьи, любви и верности, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки поселка Жилино.

«Уважаемые жители Люберец. Все желающие могут принять участие в фотоконкурсе «Крепкая семья - основа государства», который посвящен Дню семьи, любви и верности. Работы принимаются с 11 июня по 5 июля по электронной почте 5575169@mail.ru», - говорится в сообщении.

Всего конкурс будет проводиться в пяти номинациях: «Семейные традиции», «Счастливые дети в крепкой семье», «У истоков семьи» (фото семейного архива), «Семейные трудовые династии», «Юбилейные даты семьи». Задать все вопросы можно по телефону: 8(495)557-51-69.

Всероссийский День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля с 2008 года. 8 июля – день памяти муромского князя Петра и его жены Февронии, которые жили в XIII веке. Они стали образцом крепких семейных отношений еще при жизни. Главным символом праздника считается ромашка, еще на Руси влюбленные гадали на этих цветах и дарили их друг другу.