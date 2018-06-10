РИАМО – 10 июн. Строители проводят ремонтные работы в Московском зоопарке в непосредственной близости от животных, передает Газета.ru.

«Животные Московского зоопарка привыкают к звукам болгарки. <…> Животным подолгу приходится слушать оглушительные звуки режущего инструмента», - говорится в сообщении.

Двое рабочих болгаркой резали плитку облицовочного гранита для замены у вольера со слонами, при этом сами животные находились в непосредственной близости от источника шума. На вопрос, почему нельзя резать гранит за территорией зоопарка и не мешает ли это посетителям и животным, рабочий ответил: «Три месяца работаем — никто не жаловался».

Аналогичные работы, сопровождаемые шумом и пылью, ведутся и у вольера с павлинами.

«Мы понимаем, что ремонт зоопарка приносит большие неудобства посетителям, но он необходим. Мы очень рассчитываем на ваше понимание. Зоопарк должен стать удобнее для животных и людей», — говорится на сайте зоопарка в разделе «Реконструкция».

Получить оперативный комментарий пресс-службы учреждения не удалось.