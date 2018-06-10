РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. В Подольске на общественные обсуждения вынесли проект межевания микрорайона Ивановский, консультация по нему пройдет 22 июня, говорится в документе комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Подольске».

«На общественные обсуждения представляется проект межевания территории, расположенной по адресу: Подольск, улица Парковая, 2Б. Информационные материалы по теме представлены на экспозиции по адресу: Подольск, улица Кирова, 4, кабинет №311, с ними можно ознакомиться до 16 июля в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Все желающие могут получить консультации 22 июня, начало в 15:00», - говорится в документе.

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений, или граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект межевания, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, имеют право представить свои предложения и замечания с 8 июня до 16 июля 2018 года.

Предложения и замечания принимают в виде записей, в форме личного обращения, через портал государственных и муниципальных услуг Московской области, почтовые отправления.

Информационные материалы по проекту межевания территории разместили также на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска в подразделе «Публичные слушания». Телефон для справок 8(496)755-57-39.

Рассматриваемая территория находится в границах улиц Солнечная, Парковая, граница СНТ «Культработник», Парковый переулок. Категория земель – земли населенных пунктов. Проект межевания территории разработан в целях отмены красных линий для застроенных территорий, которые на карте установлены вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения на улице Парковой в границах полосы отвода.

Красные линии являются границей, отделяющей территорию общего пользования от земельных участков индивидуального пользования. Существующие красные линии – это юридически установленные границы территорий, а проектные – демонстрируют намерения будущих юридических границ.

Проектные красные линии проставили на карте для публичного обсуждения намерений власти изменения планировки территории. Участок, отсекаемый красной линией, отчуждается в законном порядке для общественных и государственных нужд.