РИАМО - 10 июн. В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 открыли движение по одноуровневой транспортной развязке около международного аэропорта «Жуковский» в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Объект находится на пересечении улицы Кооперативная и выезда на автодорогу «Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имение Громова) от трассы М-5 «Урал». Ранее действовавшая транспортная схема предусматривала двустороннее движение по улицам Коооперативная, Гарнаева и Наркомвод. Движение по новому объекту предусмотрено односторонним в одном уровне», - говорится в сообщении.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, строительство транспортной развязки выполнено в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и призвано улучшить условия подъезда к аэропорту «Жуковский», ликвидировав затор на пересечении улиц Кооперативная и Наркомвод. Участок расширен до трех полос и организовано одностороннее движение.

Перспективная пропускная способность по дороге составляет порядка 40 тысяч автомобилей в сутки. Участок строительства составил 450 метров. Расчетная скорость движения по трехполосной развязке составит 50 километров в час.

В рамках строительства демонтирован светофор на пересечении улиц Кооперативная, Гарнаева и Наркомвод. Для обеспечения безопасности движения установлены дорожные знаки и щиты со световозвращающей поверхностью, металлическое барьерное ограждение, наружное освещение и нанесена разметка термопластиком. Для комфорта жителей ближайших домов вдоль дороги установлены шумозащитные экраны.

«На участке строительства выполнено устройство новой и усиление существующей дорожных одежд. При укладке верхнего слоя покрытия применялся износоустойчивая щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь», - сообщил исполняющий обязанности директора ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства» Владимир Локтев.

Комплексное развитие территории аэропорта «Жуковский» реализуется в несколько этапов. В рамках первого этапа в мае 2016 года введен в эксплуатацию комплекс аэропорта площадью 18 тысяч квадратных метров и пропускной способностью 2 миллионов пассажиров в год. В связи с тем, что основное направление подъезда к аэропорту и выезда с него осуществляется со стороны автодороги М-5 «Урал», выросла интенсивность движения на улицах Кооперативная, Гарнаева и Наркомвод.

Реализация второго этапа развития аэропорта планируется в 2019 году. В рамках данного этапа предполагается расширение пассажирского терминала до 30 тысяч квадратных метров с пропускной способностью 5 миллионов пассажиров в год. Таким образом, строительство транспортной развязки выполнено до ввода в эксплуатацию второго этапа развития аэропорта «Жуковский». Стоимость строительства составила 234 миллионов рублей. Финансирование осуществлялось из средств дорожного фонда Московской области.