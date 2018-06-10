РИАМО - 10 июн. Порядка 1,7 тысячи человек стали участниками согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями города Москвы публичное мероприятие, в котором принимают участие около 1,7 тысячи человек», - отмечается в сообщении.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану правопорядка и безопасности мероприятия.

Проведение митинга оппозиции на проспекте Академика Сахарова согласовано властями города, организаторами акции являются экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, правозащитник Лев Пономарев и член ПАРНАСа Михаил Шнейдер. В инициативную группу вошли политики, общественные деятели и писатели, в том числе Ксения Собчак, Ирина Прохорова, Владимир Войнович, Людмила Улицкая.

Митинг продлится до 15:00. Согласно инициативе заявителей, основная идея акции — «прекращение произвола силовых структур, уголовных дел за репосты, массовых задержаний активистов и преследования политических оппонентов действующей власти».

В связи с проведением митинга будет перекрыто движение по проспекту Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой и сама улица Маши Порываевой с 11:00 до 16:00.