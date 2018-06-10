РИАМО - 10 июн. Москва представит проект «Библиотека-2018 российской архитектуры, дизайна и ремесел» на Венецианской биеннале архитектуры и фестивале дизайна DESIGN.VE, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«При создании экспозиции были объединены усилия архитектурных бюро, дизайн-студий и проектных мастерских, специализирующихся на серийном производстве функциональных предметов декора и мебели, которые уже имели успешный опыт идейного наполнения современных площадок», - говорится в сообщении.

Тема выставки тесно перекликается с главной темой Венецианской биеннале архитектуры – «Свободное пространство». Московская экспозиция нацелена на демонстрацию новых решений оформления городских социальных пространств.

С 2016 года правительство Москвы взяло курс на модернизацию библиотечной сети с целью переформатирования библиотек из обычных книгохранилищ в локальные культурные центры за счет расширения функционала и современного подхода к организации общественного пространства.

«Московская экспозиция в Венеции станет местом встречи для всех жителей и гостей города, а также посетителей Венецианской биеннале архитектуры и фестиваля дизайна DESIGN.VE, в который интегрировался московский проект. <…> Экспозиция будет открыта для посещения с 9 по 13 июня», - уточняется в материале.

Фестиваль дизайна проводится раз в два года в Венеции параллельно с архитектурной биеннале, в первый месяц проведения.

DESIGN.VE – это прогулка по городу, где каждая остановка – это возможность исследовать дизайн в уникальном месте, часто недоступном для публики и вдали от более известных туристических маршрутов. Неожиданные места для дизайна: исторические здания, скрытые монастыри, дизайн-бутики и частные галереи - организуют свои экспозиционные точки на карете фестиваля.

Выставка «Библиотека 2018 российской архитектуры, дизайна и ремесел» позволит представить Москву как одну из культурных столиц мира, современный центр притяжения архитектурной и художественной общественности, даст возможность посетителям и экспертам познакомиться с работами современных российских дизайнеров, прикладных художников и ремесленников, ориентированных на изготовление малых архитектурных форм и функциональных предметов дизайна.