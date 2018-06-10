РИАМО - 10 июн. Заслуженная артистка России Татьяна Малышицкая скоропостижно скончалась на 57-м году жизни, зрителям она известна по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», говорится в сообщении на сайте Молодежного театра на Фонтанке.

«Молодежный театр на Фонтанке и Камерный театр Малыщицкого с прискорбием сообщают о скоропостижной кончине Татьяны Владимировны Малыщицкой (1961-2018), заслуженной артистки России, дочери и соратника известного советского, российского режиссера, педагога, основателя нескольких театров Владимира Афанасьевича Малыщицкого», - отмечается в сообщении.

В Молодежном театре она играла в постановках «Сто братьев Бестужевых», «Диалоги», «Беда», «Отпуск по ранению» и других. Позднее актриса вместе с отцом участвовала в основании Камерного театра Малыщицкого, в котором сыграла в спектаклях «Лицей, который не кончается», «Две стрелы», «Иванов», «Женитьба», «На всякого мудреца довольно простоты», «Вишневый сад» и многих других.

«Приносим соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Татьяны Малыщицкой. Дата прощания будет объявлена особо», - заключается в сообщении.

Татьяна Малышыцкая также снималась в кино, среди ее работ роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».