РИАМО - 10 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил гостей и жителей столицы принять участие в фестивале «День России. Московское время».

По его словам, во всех парках города пройдет фестиваль «День России. Московское время».

«Словно на машине времени вы перенесетесь в Москву разных эпох. Хотите узнать о любимом городе еще больше? Ждем вас на фестивале!» - написал Собянин в своем Instagram-аккаунте.

11 и 12 июня в столице пройдет фестиваль «День России. Московское время». На фестивальных площадках в московских парках в эти дни посетителей ждут спектакли, концерты, мастер-классы. На городских площадках – площадь Революции, Тверская, Новый Арбат – приятным добавлением к программе культурной станет торговая и гастрономическая, а на Профсоюзной улице развернется фермерская ярмарка.