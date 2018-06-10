РИАМО - 10 июн. Сотрудники полиции спасли двух маленьких щенят от верной гибели и вернули их хозяевам в новой Москве, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Во время несения службы заместитель начальника МО МВД России «Коммунарский» Москвы и сотрудник пресс-службы УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве, двигаясь на автомобиле по Калужскому шоссе, заметили двух маленьких щенят, оказавшихся на проезжей части в потоке машин.

«Сотрудники полиции, быстро оценив ситуацию и поняв, что любое промедление может быть опасным для четвероногих малышей, выбежали из машины и схватили разыгравшихся щенят. Целыми и невредимыми полицейские передали спасенных животных их хозяевам, которые, как оказалось, живут рядом с проезжей частью и по невнимательности не досмотрели за своими питомцами», - отмечается в сообщении.