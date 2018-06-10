РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. Жители подмосковных Люберец по воскресеньям могут участвовать в массовых забегах в центральном парке, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Парковый забег стартовал в Люберцах. Мы планируем сделать данный забег традиционным, он будет проходить каждое воскресенье. Присоединяйтесь к спортивным выходным», - сказал Ружицкий.

В воскресенье в центральном парке культуры и отдыха состоялся легкоатлетический забег. В нем приняли участие 20 жителей Люберец. Они пробежали дистанцию, которая начинается от кинотеатра «Октябрь», продолжается в парке и заканчивается у стадиона «Торпедо».

Задать вопросы можно по телефону: 8(495)503-32-42.