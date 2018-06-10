РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. В Подольске неизвестный на автомобиле выпустил слезоточивый газ в шлем девушке на мотоцикле за то, что она обогнала его, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Девятого июня около 19:00 девушка на мотоцикле обогнала автомобиль в ряду, не создавая помех. Места в полосе было достаточно. Водитель авто ей посигналил, она посигналила в ответ. После этого она остановилась на перекрестке. Водитель подъехал к ней и закричал, что она нарушает правила, а так как девушка их не нарушала и на дороге ему не помешала, то она спросила водителя, неужели ему места на дороге мало. После чего на нее стала кричать и женщина рядом с водителем. Девушка решила не отвечать и отвернулась, но справа ей в шлем выпустили газ из баллончика», - сказал свидетель.

По его словам, дальше девушка не смогла продолжать движение, ее доставили в больницу. В итоге у нее химический ожог глаз. Машину водителя и его лицо она не запомнила, ищет свидетелей.