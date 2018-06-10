РИАМО - 10 июн. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире в подмосковной Электростали, в результате происшествия один человек пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС в воскресенье в 09:07 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Электросталь, улица Второва, дом 10, квартира 20.

«В 09:15 - ликвидация пожара. Есть пострадавший», - отмечается в сообщении.

К тушению огня привлекали три единицы техники и 11 человек.