РИАМО - 10 июн. В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг оппозиции, участие в митинге принимают несколько сотен человек, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

В целях безопасности на месте дежурят сотрудники правоохранительных органов. По периметру площадки митинга установили ограждения. На входе на место проведения митинга установлены рамки металлоискателя.

Проведение митинга оппозиции на проспекте Академика Сахарова согласовано властями города, организаторами акции являются экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, правозащитник Лев Пономарев и член ПАРНАСа Михаил Шнейдер. В инициативную группу вошли политики, общественные деятели и писатели, в том числе Ксения Собчак, Ирина Прохорова, Владимир Войнович, Людмила Улицкая.

Шествие пройдет по традиционному маршруту — по внутренней стороне Бульварного кольца и на проспекте Сахарова, затем состоится митинг на улице Маши Порываевой и проспекте Сахарова.

Митинг продлится до 15:00. Согласно инициативе заявителей, основная идея акции — «прекращение произвола силовых структур, уголовных дел за репосты, массовых задержаний активистов и преследования политических оппонентов действующей власти».

В связи с проведением митинга будет перекрыто движение по проспекту Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой и сама улица Маши Порываевой с 11:00 до 16:00.