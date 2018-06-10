РИАМО - 10 июн. На Московской кольцевой автодороге произошло ДТП, санитарный вертолет эвакуировал в больницу пострадавшего в аварии, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По его словам, санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на 102 километр МКАД, где произошло столкновение грузового автомобиля с легковым.

«С места аварии экипаж вертолета эвакуировал одного пострадавшего с тяжелыми травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.