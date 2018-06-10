РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. В Подольске разыскивают свидетелей столкновения трех машин на Октябрьском проспекте, в котором пострадал пассажир одной из машин, сообщила «РИАМО в Подольске» участница происшествия.

В Подольске 6 июня около 22:00 на улице Октябрьский проспект между архивом и школой №18 произошло ДТП, в котором столкнулись три машины.

«В одной из машин на заднем сиденье ехала девушка с ребенком, у которой в результате столкновения зафиксировали открытый перелом носа, разрыв правого глаза, гематомы по телу. Ребенок получил психологическую травму», - сказала участница ДТП.

Она попросила всех, у кого есть записи на камеру или видеорегистратор, а также очевидцев проишествия, связаться с ней по номеру телефона: 8(965)237-36-07.