РИАМО - 10 июн. Более 30 тысяч транспортных средств проехало по новому сквозному участку трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург за три дня, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Автодор».

Новый скоростной участок 334-543 километр автомагистрали М-11 Москва - Санкт-Петербург был открыт для полноценного движения 7 июня. Благодаря вводу нового участка больше половины всей новой высокоскоростной трассы М-11 открыто для движения.

«За три дня его работы, с 7 по 9 июня включительно, по сквозному участку с 208-го до 543-го километра проехало порядка 30 тысяч транспортных средств (ТС). Причем количество ТС как со стороны Москвы, так и со стороны Санкт-Петербурга почти одинаково», - отмечается в сообщении.

Новый скоростной участок проходит по Тверской и Новгородской областям. Данная дорога относится к первой высшей технической категории, а это значит, что здесь нет светофоров, разрешенная скорость 130 км/час (сейчас пока 110 км/час), движение осуществляется по четырем полосам, нет примыканий с другими дорогами в одном уровне. Высокая безопасность обеспечивается за счет разделенных встречных потоков, обустройства барьерного ограждения и освещения на всем протяжении пути.

«С момента открытия на новом участке, как и на всех других скоростных платных участках «Автодора», действует служба аварийных комиссаров. Набрав круглосуточный номер 8(800)707-23-23, автомобилисты всегда смогут получить помощь в любой нештатной ситуации от устранения неисправности машины до заливки бензина в бак. Мобильные экипажи аварийных комиссаров патрулируют участки в круглосуточном режиме. Поэтому, если по каким-то причинам автомобилисты не могут дозвониться до службы, аварийные комиссары в любом случае придут на выручку», - добавляется в сообщении.