РИАМО - 10 июн. В «Цифровом деловом пространстве» 14 июня предпринимателям столицы расскажут порядке аренды и покупки городского имущества, а также представят выставленные на торги объекты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Как купить или арендовать городское имущество на аукционах, расскажут в «Цифровом деловом пространстве» 14 июня. Там представят лоты, выставленные на единой торговой площадке Москвы. Среди них отдельные здания, постройки с земельными участками и объект культурного наследия на Кремлевской набережной, который можно арендовать по программе «1 рубль за 1 квадратный метр», - отмечается в сообщении.

В презентации примут участие представители органов исполнительной власти столицы, средств массовой информации и эксперты. Организаторы — департамент Москвы по конкурентной политике и Ассоциация инвесторов Москвы. Модератором выступит председатель Ассоциации инвесторов Любовь Цветкова.

Открытая встреча пройдет в Центральном доме предпринимателя. Начало в 15:30. Принять участие в мероприятии могут все желающие, но нужна предварительная регистрация.