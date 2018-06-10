РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 июн. На торжественной церемонии в ЗАГСе Котельников сотрудники полиции вручили пятерым жителям городского округа паспорта, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«В отделе ЗАГС городского округа Котельники 8 июня состоялась торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации, приуроченная ко Дню России. Пятерым 14-летним гражданам РФ вручили паспорта и памятные подарки, в адрес ребят прозвучало много добрых слов и напутствий», - говорится в сообщении.

Сотрудники отдела по вопросам миграции ведомства поздравили юных жителей Котельников с памятным событием и пожелали им быть достойными гражданами своей страны. Целью торжественной выдачи паспортов стало формирование чувства уважения к государственным символам Российской Федерации, воспитание патриотизма и гордости у граждан за свою страну.

День России – 12 июня – государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.