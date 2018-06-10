РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 июн. Представители Технологического университета Королева начали реализовывать проект нового скафандра для космических полетов, сообщается в аккаунте университета в Instagram.

Над проектом работают сотрудники и студенты Технологического университета, а также воспитанники детского технопарка «Кванториум». Представителям университета помогают коллеги и наставники из ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

«Начали реализовывать проект нового скафандра. Новые идеи, новая геометрия, новые материалы. 3D-модель кирасы скафандра, спроектированной специалистами РКК «Энергия», была изготовлена из композитных материалов в Инжиниринговом центре Технологического университета», - говорится в сообщении.

Кирасой называется жесткий корпус скафандра, его «тело», к которому крепятся мягкие и подвижные элементы защиты рук и ног космонавта, а также различное оборудование для жизнеобеспечения в условиях космоса.