РИАМО - 10 июн. Исландская инди-поп-исполнительница Эмилиана Торрини приедет в Москву поддержать исландскую сборную, певица 15 июня выступит вместе со своими земляками — коллективом The Colorist Orchestra, сообщается на официальном сайте мэра стлолицы.

«Впервые в Россию приедет исландская инди-поп-исполнительница Эмилиана Торрини. Она выступит 15 июня вместе со своими земляками — коллективом The Colorist Orchestra, чтобы поддержать сборную Исландии по футболу. Концерт станет частью фестиваля новой музыки Sound Up и пройдет за день до первого матча сборной Исландии на ЧМ-2018», - отмечается в сообщении.

Выступление пройдет в помещении бойлерной бывшего хлебозавода №9. Поэтому исландские музыканты порадуют зрителей не только звуками мелодичного северного инди-попа, но специально подготовленной к этому концерту сценографией. Перед выступлением Торрини и The Colorist Orchestra разогревать публику будут тоже исландцы — коллектив Sunna Gunnlaugs Jazz Trio: барабанщик Скотт МакЛемор, басист Доргримур Йонссон и пианистка Сунна Гунлугс. Коллектив постоянно выступает на клубных и фестивальных площадках в Европе, США и Канаде.

Эмилиана Торрини известна по рекламному ролику, который приглашает туристов в Исландию. Там звучит ее песня Jungle Drum. Одна из песен Торрини — Slow — вошла в альбом известной австралийской поп-исполнительницы Кайли Миноуг.

The Colorist Orchestra играет на скрипке, виолончели, контрабасе, бас-гитаре, рояле, подготовленном рояле, маримбе, ксилофоне, стеклянных чашах и перкуссии. Свой жанр музыканты называют инверсивным караоке. Оркестр сделал новые аранжировки к песням Эмилианы Торрини. Теперь они зазвучат на стыке поп-музыки, неоклассики и андерграунда. С этой программой музыканты объездили всю Европу и 15 июня впервые выступят в Москве.