РИАМО - 10 июн. На праздновании Ураза-байрама в Московской соборной мечети ожидают до 120 тысяч человек, на других площадках празднования в Москве ожидают около 20-30 тысяч человек, сообщил РИАМО в воскресенье руководитель пресс-службы Совета муфтиев России.

«В Московской соборной мечети ожидается до 120 тысяч человек. Также стандартно на других площадках ожидается от 20 до 30 тысяч человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что традиционно в праздновании Ураза-байрама в Москве участвуют до 250 тысяч человек.

Ураза-байрам – один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, приглашают в гости соседей и родственников, совершают ответные гостевые визиты с подарками.