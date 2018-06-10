РИАМО - 10 июн. В подмосковных Химках завершили реконструкцию стадиона «Родина», который был включен в перечень реконструируемых объектов к чемпионату мира по футболу-2018, работы продолжались около года, говорится в сообщении администрации городского округа.

«В Химках завершена реконструкция стадиона «Родина», который был включен в перечень реконструируемых объектов к чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Финансирование осуществлялось за счет федерального, областного и местного бюджета», - отмечается в сообщении.

В ходе реконструкции выполнили работы по обустройству натурального газона с автоматической системой полива, капитальному ремонту и укреплению несущих конструкций главной трибуны стадиона, замене всех инженерных систем. В результате перепланировки в подтрибунном пространстве появился пресс-центр, вмещающий 100 представителей СМИ. Полностью обновлены раздевалки команд, рассчитанные на 25 человек, увеличена их площадь.

Оборудован новый координационный штаб безопасности, контрольно-пропускные пункты, места на трибунах для размещения лиц с ограниченными возможностями.

Ни одна из команд-участниц предстоящего мундиаля не выбрала «Родину» в качестве своей тренировочной площадки. Однако, в рамках действия эксклюзивного периода чемпионата мира на стадионе возможно проведение иных мероприятий FIFA и оргкомитета.

После завершения мирового первенства на «Родину» будет возвращен искусственный газон, чтобы стадион стал вновь доступным для массового и любительского спорта.